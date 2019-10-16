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Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti

Kuzgunlar dizisinin yıldızı Burcu Biricik Sri Lanka gezisindeki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 150 bini aşkın beğeni ile sevenleri Burcu Biricik'in fotoğraflarına ilgi gösterirken, Kuzgunlar'ın başrol oyuncusu gezisinden memnun kaldığını da belirtti. Sri Lanka'nın kendisi için özel bir yer olduğunu ifade eden Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in fotoğrafları dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:03
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Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti

Kuzgunlar 21. bölüm ile ekranlara veda ederken, başrol oyuncusu Burcu Biricik gündem oldu. Kuzgunlar dizisinin yıldızı Burcu Biricik'in Sri Lanka gezisindeki fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü. İşte Burcu Biricik'in sosyal medyayı sallayan fotoğrafları.

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Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti

Burcu Biricik fotoğraflarını "Bazı gidip gördüğün yerler vardır üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin anıları hep capcanlıdır Sri Lanka da öyle bi yer benim için." notuyla paylaştı.

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Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti

İşte Burcu Biricik'in o fotoğrafları.

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Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti

Sevilen oyuncu Burcu Biricik'in Kuzgunlar dizisinin sona erecek olması hayranlarını üzdü.

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Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti

21. bölümde ekranlara veda eden Kuzgunlar final yapacak.