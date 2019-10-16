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Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in Sri Lanka fotoğrafları dikkat çekti
Kuzgunlar dizisinin yıldızı Burcu Biricik Sri Lanka gezisindeki pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 150 bini aşkın beğeni ile sevenleri Burcu Biricik'in fotoğraflarına ilgi gösterirken, Kuzgunlar'ın başrol oyuncusu gezisinden memnun kaldığını da belirtti. Sri Lanka'nın kendisi için özel bir yer olduğunu ifade eden Kuzgunlar oyuncusu Burcu Biricik'in fotoğrafları dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 16.10.2019 09:59 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019 10:03
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