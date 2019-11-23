BİZE ULAŞIN
Kuzey Yıldızı'nın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrolünde Yıldız'ı canlandıran Aslıhan Güner, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncunun performansı sonrası sevenleri Aslıhan Güner'i mercek altına aldı. 17 Aralık 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Kuzey Yıldızı oyuncusu Aslıhan Güner'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte ünlülerin memleketleri.
Giriş Tarihi: 23.11.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 15:13
- 1
- 37
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
- 2
- 37
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
- 3
- 37
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
- 4
- 37
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
- 5
- 37
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti