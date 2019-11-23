Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı'nda başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner aralarında uyumla sevilirken aralarında çekişmeyle izleyicileri ekran başına bağladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güner yaptığı paylaşımla binlerce beğeni ve yorum aldı.