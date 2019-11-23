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Kuzey Yıldızı'nın Yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrolünde Yıldız'ı canlandıran Aslıhan Güner, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyuncunun performansı sonrası sevenleri Aslıhan Güner'i mercek altına aldı. 17 Aralık 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Kuzey Yıldızı oyuncusu Aslıhan Güner'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 23.11.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 23.11.2019 15:13
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Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı'nda başrolü paylaşan İsmail Demirci ile Aslıhan Güner aralarında uyumla sevilirken aralarında çekişmeyle izleyicileri ekran başına bağladı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Güner yaptığı paylaşımla binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti

Güzel oyuncu Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle büyük bir kitleye ulaşırken, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla magazin dünyasının gündemine oturdu.

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Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti

Aslıhan Güner'in bu paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti
Kuzey Yıldızı'nın yıldızı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle şoke etti

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner dizisinde kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çekerken memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…