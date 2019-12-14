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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız'ı karakterine hayat veren Aslıhan Güner, özel hayatıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun başrolde gösterdiği başarılı performansı sonrası sevenleri Aslıhan Güner'i mercek altına aldı. Aslıhan Güner'in kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner kaç yaşında? İşte Aslıhan Güner ve birçok ismin yaşı.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 15:41 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 15:44
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner tüm dikkatleri üzerine çekti. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in yaşı merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin yaşı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

KEMAL DOĞULU

14 EKİM 1979

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

NURGÜL YEŞİLÇAY

26 MART 1976

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner yaşıyla gündem oldu

PELİN AKİL

17 NİSAN 1986

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner’in yaşı kaç? Aslıhan Güner ya��ıyla gündem oldu

BENSU SORAL

23 MART 1991