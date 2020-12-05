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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner ekrana damgasını vurdu. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören güzel oyuncu dizideki performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Aslıhan Güner'in hayatını mercek altına alanlar, güzel oyuncunun kardeşleriyle benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 05.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 17:16
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu yılın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!

BURAK ÖZÇİVİT

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!

BURAK ÖZÇİVİT VE KARDEŞİ BURÇUN ÖZÇİVİT

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!

GAMZE ÖZÇELİK

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!

GAMZE ÖZÇELİK'İN KARDEŞİ MELTEM ÖZÇELİK