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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşleri görenleri şaşırttı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner ekrana damgasını vurdu. Sosyal medyada da oldukça ilgi gören güzel oyuncu dizideki performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettirdi. Aslıhan Güner'in hayatını mercek altına alanlar, güzel oyuncunun kardeşleriyle benzerliğini görünce şaştı kaldı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 05.12.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 05.12.2020 17:16
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