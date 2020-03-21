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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşini görenler şaşıp kaldı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Dizide İsmail Demirci ile yakaladıkları uyum sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 21.03.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020 17:12
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşini görenler şaşıp kaldı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşini görenler şaşıp kaldı!

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşini görenler şaşıp kaldı!
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşini görenler şaşıp kaldı!
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’in kardeşini görenler şaşıp kaldı!

Aras Bulut İynemli