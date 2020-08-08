08 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle bu sezona damga vuran oyunculardan olan Aslıhan Güner, sosyal medyada da en çok konuşulan oyuncu oldu. Dizideki başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Aslıhan Güner'in kardeşleriyle benzerliği görenleri şaşırttı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 08.08.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:34
  • 1
  • 71
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Aslıhan Güner, bu yılın en çok konuşulan oyuncularından biri oldu. Özel hayatı mercek altına alınan Aslıhan Güner'in kardeşleriyle fotoğraflarını görenler benzerliklerine inanamadı. İşte Aslıhan Güner ve kardeşlerinin fotoğrafları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 71
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

EDİS

  • 3
  • 71
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

EDİS VE KARDEŞİ

  • 4
  • 71
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

KAAN URGANCIOĞLU

  • 5
  • 71
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in kardeşi görenleri şaşırttı!

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ