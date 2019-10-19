Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde İsmail Demirci ile başrolü paylaşan ve kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in eşi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.