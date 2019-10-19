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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde İsmail Demirci ile başrolü paylaşan ve kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in eşi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 14:58 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 15:05
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk ile ekranlara dönen ve güzel oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner'in özel hayatı merak konusu oldu. Güner hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte Aslıhan Güner'in merak edilen eşi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı

SABRİ - YAĞMUR SARIOĞLU

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner’in eşi bakın kim çıktı