HaberlerGaleriKuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı
Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir çıkış yakalayan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu. Eşi Mert Kılıç'ın doğum gününü Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımla kutlayan Güner'in eşini kalbine etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.
Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:52Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:53