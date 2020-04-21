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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı

Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisinde canlandırdığı karakterle büyük bir çıkış yakalayan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla gündem oldu. Eşi Mert Kılıç'ın doğum gününü Instagram'dan yaptığı romantik paylaşımla kutlayan Güner'in eşini kalbine etiketlemesi de dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 21.04.2020 10:52 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 10:53
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı

Oyuncu çift Aslıhan Güner ve Mert Kılıç, Haziran 2013'de dünyaevine girmişti.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı

Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı

Şimdilerde Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle ekranlarda boy gösteren Aslıhan Güner, son olarak eşinin yeni yaşını Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile kutladı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı

DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Güner, paylaştığı kareye "İyi ki doğdun… Birbirimize rastlamadan evvelki hayatımız sahiden birbirimizi aramaktan başka bir şey değilmiş... Ne aradığımızı bilmeden aramak... Şimdi içim rahat, aradığını bulan ve başka bir şey istemeyen biri gibi sükunet içindeyim... Dünyada bundan büyük bir saadet olur mu?" notunu düştü.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız’ı Aslıhan Güner’den eşi Mert Kılıç’a romantik kutlama! Adını kalbine yazdı

Güzel oyuncunun eşini kalbine etiketleyerek yaptığı jest ise dikkatlerden kaçmadı.