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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner nereli? Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle başarılı bir performans gösteren Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

Giriş Tarihi: 12.10.2019 18:01 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 18:03
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner nereli? Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner memleketiyle merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner nereli? Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı

Bensu Soral - Bursa

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner nereli? Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı

Tamer Karadağlı - Kars

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner nereli? Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı

Aytaç Şaşmaz - İstanbul

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldızı Aslıhan Güner nereli? Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı

Çağan Atakan Arslan - Sivas