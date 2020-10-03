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Haberler Galeri Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle ekrana damgasını vuran Aslıhan Güner, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Güner, dizide İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla da adından söz ettirdi. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...

Giriş Tarihi: 03.10.2020 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 14:07
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner memleketiyle merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Neslihan Atagül - Anne tarafı Rus, baba tarafı Çerkez

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Kadir Doğulu - Mersin

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Barış Arduç – Ankara

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Aytaç Şaşmaz – İstanbul