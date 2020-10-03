Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner memleketiyle şaşırttı! Meğer...

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle ekrana damgasını vuran Aslıhan Güner, tüm dikkatleri üzerine çekti. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Güner, dizide İsmail Demirci ile yakaladıkları uyumla da adından söz ettirdi. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. Peki Aslıhan Güner nereli? İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...