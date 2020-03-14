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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu olan Aslıhan Güner sosyal medyada ilgi odağı oldu. Başrolü paylaştığı İsmail Demirci ile yakaladıkları uyum sevilirken aralarındaki çekişme izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizide kızıl saçları, inatçı tavrı ve tam bir Karadeniz kızı olmasıyla dikkatleri çeken Aslıhan Güner'in memleketi merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 18:27 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 18:34
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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı karakterle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Güner memleketiyle merak konusu oldu. İşte Aslıhan Güner ve birçok ünlü ismin memleketleri…

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Timuçin Esen – Adana

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Okan Yalabık – Balıkesir

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Ebru Özkan – Ankara

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın Yıldız'ı Aslıhan Güner hakkındaki gerçekle herkesi şaşırttı

Damla Colbay – İzmir