04 Ocak 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle gönüllere taht kuran İsmail Demirci tüm dikkatleri üzerine çekti. Dizide mert, gözü kara bir adamı canlandıran İsmail Demirci'nin başrolü paylaştığı Aslıhan Güner ile aralarındaki uyum izleyicileri ekran başına bağladı. Sosyal medyanın da gündemine oturan İsmail Demirci'nin özel hayatı araştırılmaya başlandı. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi.

Giriş Tarihi: 04.01.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 13:15
  • 1
  • 120
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Kuzey karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken İsmail Demirci'nin özel hayatı merak konusu oldu. Demirci hakkında en çok merak edilen konu eşi oldu. İşte İsmail Demirci'nin merak edilen eşi.

  • 2
  • 120
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

İşte Sen Anlat Karadeniz dizisinin Nefes'i İrem Helvacıoğlu'nun sevgilisi.

  • 3
  • 120
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

İREM HELVACIOĞLU VE SEVGİLİSİ

  • 4
  • 120
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

  • 5
  • 120
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Kuzey’i İsmail Demirci’nin eşi bakın kim çıktı

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ