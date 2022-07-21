21 Temmuz 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi Feyza Çıpa ile 7 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlenmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftten şok eden haber geldi. Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı. Kendisinin ve çocuklarının şiddet gördüğünü iler süren Sibel Ülker, "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" dedi. İşte şoke eden o itiraf...

Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 09:06
  • 1
  • 15
Kutsi’nin eşi Sibel Ülker’den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

Feyza Çıpa ile 8 yıllık ilişkisini bitirdikten kısa bir süre sonra, 11 Mart 2021'de Sibel Ülker ile hayatını birleştiren Kutsi'nin evliliği şaşırtmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kutsi’nin eşi Sibel Ülker’den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

Kutsi, "Benim Annem Bir Melek" dizisinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile Gaziantep'te nikah masasına oturmuştu. Sibel Ülker'in, Kutsi ile yer aldığı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşması sürpriz aşkı ortaya çıkarmıştı.

  • 3
  • 15
Kutsi’nin eşi Sibel Ülker’den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

"ÇOCUKLARIMLA BERABER ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Instagram hesabından sert bir açıklama yapan Sibel Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!" mesajını paylaştı.

  • 4
  • 15
Kutsi’nin eşi Sibel Ülker’den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

Bu açıklamaların ardından gözler Kutsi'ye çevrildi. Ünlü oyuncu sessizliğini koruyor.

  • 5
  • 15
Kutsi’nin eşi Sibel Ülker’den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

"HERKES MUTLU OLSUN"

"Huzur Sokağı" dizisinde Kutsi ve Feyza Çıpa aşkının en yakın tanığı olan oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu, Çıpa ile aralarında geçen diyaloğu şöyle anlatmıştı: