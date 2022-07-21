Kutsi’nin eşi Sibel Ülker’den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum

"ÇOCUKLARIMLA BERABER ŞİDDET GÖRÜYORUM"

Uzun süredir birlikte görüntü vermeyen çift, sosyal medya hesaplarından birbirlerini sildi. Instagram hesabından sert bir açıklama yapan Sibel Ülker, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla beraber gördüğüm psikolojik şiddet ve manipülasyonların hepsini zamanı geldiğinde tek tek açıklıyor olacağım... Şu an söyleyeceğim tek şey bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu! Ve o maskelerinin altında hiç bilmediğiniz yüzleri var!" mesajını paylaştı.