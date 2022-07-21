21 Temmuz 2022, Perşembe
Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den zehir zemberek açıklama: Bir yıldır şiddete uğruyorum
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Kutsi Feyza Çıpa ile 7 yıllık ilişkisini sonlandırmasının ardından rol aldığı dizinin çocuk oyuncusu Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile evlenmişti. Sessiz sedasız nikah masasına oturan çiftten şok eden haber geldi. Kutsi'nin eşi sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalar yaptı. Kendisinin ve çocuklarının şiddet gördüğünü iler süren Sibel Ülker, "Bazı insanlar gerçek hayatta daha iyi oyuncu" dedi. İşte şoke eden o itiraf...
Giriş Tarihi: 21.07.2022 09:06 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022 09:06
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