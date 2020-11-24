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24 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü o film karesiyle kutladı Kuruluş Osman’ın yıldızı Cüneyt Arkın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü o film karesiyle kutladı
Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aksaçlı rolüyle ekrana gelen Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Yıllar önce rol aldığı 'Öğretmen Kemal' filminden bir sahne ile Öğretmenler Günü'nü kutlayan Cüneyt Arkın'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Giriş Tarihi: 24.11.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 18:05
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. 1981 yılında kendisinin rol aldığı 'Öğretmen Kemal' filminden bir kare ile kutlayan Arkın, "Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve geleceğimizi emanet ettiğimiz tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun." dedi. İşte Cüneyt Arkın'ın paylaştığı video ve ünlü isimlerin Öğretmenler Günü paylaşımları…
GALERİ DEVAM EDİYOR
HALDUN DORMEN
"Öğretmen olduğum ve bildiklerimi insanlarla paylaşabildiğim için çok mutluyum. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun."
CELİL NALÇAKAN
"Anneciğim, Öğretmenler Günün kutlu olsun."
PINAR ALTUĞ
24 Kasım Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun!
HADİSE