Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kız kardeşi göz kamaştırdı! 'Bu nasıl benzerlik' Burçun Özçivit aynı abisi gibi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi "Kuruluş Osman"ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da gündem oluyor. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sık sık sosyal medyada paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu kez kız kardeşiyle adından söz ettirdi. Instagram'da 25.1 milyon takipçisi bulunan yakışıklı oyuncunun kardeşi Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor. İşte Burak Özçivit'in esmer güzeli kız kardeşi...