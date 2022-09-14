Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'la ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, ekranın en konuşulan ismi oldu. Dizinin 4. sezonuyla ekrana dönmeye hazıralanan Özçivit, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Fahriye Evcen ile evliliğiyle magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Özçivit'in, kardeşi de gündeme oturdu. Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bırakırken benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...