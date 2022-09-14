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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'la ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, ekranın en konuşulan ismi oldu. Dizinin 4. sezonuyla ekrana dönmeye hazıralanan Özçivit, özel hayatıyla yakın takibe alındı. Fahriye Evcen ile evliliğiyle magazin dünyasının en konuşulan isimlerinden olan Özçivit'in, kardeşi de gündeme oturdu. Burçun Özçivit güzelliğiyle hayran bırakırken benzerlikleri herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 14.09.2022 16:34
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en çok konuşulan ismi oldu. Özel hayatıyla merak konusu olan Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

Burçun Özçivit güzelliğiyle kendisine hayran bırakırken Burak Özçivit'le benzerlikleri de görenleri şoke etti. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve ünlü isimlerinde kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...

ARAS BULUT İYNEMLİ'NİN KARDEŞİ ORÇUN İYNEMLİ

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in kardeşi güzelliğiyle hayran bıraktı! İşte Burçun Özçivit...