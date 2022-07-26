Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, dizideki başarısıyla kariyerinde zirveye çıktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Özçivit, Fahriye Evcen'le evliliğiyle gündem oldu. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Özçivit'in annesi ise gündeme oturdu. Görenler ablası sandı... İşte Burak Özçivit'in annesi...