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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in annesi olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman'ın yakışıklı oyuncusu Burak Özçivit, dizideki başarısıyla kariyerinde zirveye çıktı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine ulaşan Özçivit, Fahriye Evcen'le evliliğiyle gündem oldu. Özel hayatıyla yakın takibe alınan Özçivit'in annesi ise gündeme oturdu. Görenler ablası sandı... İşte Burak Özçivit'in annesi...

Giriş Tarihi: 26.07.2022 16:02
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Özel hayatıyla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun annesini görenler inanamadı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

İşte Burak Özçivit'in annesi Ceylan Özçivit...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Demet Özdemir annesi Ayşen Yener

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’in annesi olay oldu! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Oğuzhan Koç'un annesi Kıymet Koç