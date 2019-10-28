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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşi Fahriye Evcen’den canlı yayın
Atv'de ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den canlı yayın sürprizi geldi. Dizi çekimleri nedeniyle haftanın 7 günü vaktinin çoğunu Riva'daki sette geçiren Burak Özçivit'in oğlu Karan'a olan özlemini cep telefonundan gideriyor. Fahriye Evcen, 5 aylık oğulları Karan'ı özleyen Özçivit'e cep telefonundan canlı yayın yapıyor ya da video gönderiyor.
Giriş Tarihi: 28.10.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:33
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