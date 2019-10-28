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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşi Fahriye Evcen’den canlı yayın

Atv'de ekrana gelecek olan Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e eşi Fahriye Evcen'den canlı yayın sürprizi geldi. Dizi çekimleri nedeniyle haftanın 7 günü vaktinin çoğunu Riva'daki sette geçiren Burak Özçivit'in oğlu Karan'a olan özlemini cep telefonundan gideriyor. Fahriye Evcen, 5 aylık oğulları Karan'ı özleyen Özçivit'e cep telefonundan canlı yayın yapıyor ya da video gönderiyor.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 12:33
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşi Fahriye Evcen’den canlı yayın

Atv'de ekrana gelecek olan ve Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde olan 'Kuruluş Osman'da rol alan Burak Özçivit'in vaktinin büyük bir çoğunluğu sette geçiyor. Oyuncu, haftanın yedi günü, sabah 07.00-20.00 arasında Riva'daki dizi setinde bulunuyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşi Fahriye Evcen’den canlı yayın

Eşi Fahriye Evcen beş aylık oğulları Karan'ı özleyen Burak Özçivit'e cep telefonuyla evden canlı yayın yapıyor. Fahriye Evcen ise oğlu Karan'ın sık sık video ve fotoğraflarını çekerek Burak Özçivit'e gönderiyor.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşi Fahriye Evcen’den canlı yayın

Burak Özçivit ve eşi fahriye Evcen, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına almış ancak doğum nedeniyle kilo alan Evcen, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiriye maruz kalmıştı. Anneliği dış görünüşünden daha ağır basan Fahriye Evcen, önce oğlunun sağlığının önemli olduğunu belirterek yapılan eleştirilere kulağını tıkamıştı. Evcen, annesinin yardımıyla büyüttüğü oğlu Karan'ı bir an olsun yalnız bırakmak istemediği için, evin bir odasını fitness salonuna çevirdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşi Fahriye Evcen’den canlı yayın

KİLOLU HALİ OLAY OLMUŞTU

Öte yandan havalimanında ve tatilde objektiflere yansıyan Fahriye Evcen'in kilolu halleri sosyal medyaya damga vurmuştu. Pek çok kullanıcı Evcen'in kilolarını eleştirirken, güzel oyuncu sessizliğini bozarak; "Her anne, her kadın çok güzeldir!" demişti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit’e eşi Fahriye Evcen’den canlı yayın

YÜZÜ İNCELDİ

Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit ile fotoğrafını "Aşk" notuyla paylaştı. Evcen'in suratının inceliğinden hamilelik kilolarından kurtulduğu görüldü.