Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den müjdeli haber! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit 6 sene önce meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Karan adından bir oğulları olan çift ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Gözde çift ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.