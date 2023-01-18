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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den müjdeli haber! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den müjdeli haber! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit 6 sene önce meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Karan adından bir oğulları olan çift ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Gözde çift ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.

Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:58
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

'Çalıkuşu' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2017 yılından nikah masasına oturan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen geçtiğimiz aylarda ikinci bebek beklediklerinin müjdesini vermişti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

"KAVUŞMAYA AZ KALDI"

Fahriye Evcen, sosyal medyada yayınladığı karnı burnunda iki kareye, nazar boncuğu ve mavi kalp emojisiyle birlikte "Kavuşmaya az kaldı" mesajını yazmıştı. Eşinin gönderisine kayıtsız kalmayan Burak Özçivit, "Bekliyoruz" yorumuna bebek emojisi de eklemişti.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

"DOĞUMDA EŞİNİ YALNIZ BIRAKMADI"

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, ikinci bebeklerini kucaklarına aldı. Bugün öğlen saatlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe çift "Kerem" adını verdi.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

Karan adında erkek çocuğu olan çift, duygu dolu anlar yaşandı.

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in mutlu günü! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi

Burak Özçivit, doğum sırasında eşi Fahriye Evcen Özçivit'i yalnız bırakmadı.