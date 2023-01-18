HaberlerGaleriKuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den müjdeli haber! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi
Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’den müjdeli haber! İkinci çocukları Kerem dünyaya geldi
Kuruluş Osman dizisiyle ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit 6 sene önce meslektaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturmuştu. Karan adından bir oğulları olan çift ikinci kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Gözde çift ikinci bebeklerini kucaklarına aldı.
Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:41Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:58