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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile olan fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Dikkatleri üzerine çeken genç çift, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Karan ile de gündemden düşmüyor. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 05.02.2020 09:18 Güncelleme Tarihi: 05.02.2020 09:27
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Osman Gazi'ye hayat veren Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen yine gündemde kaldı. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla magazin dünyasının dikkatini çeken Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in sevenleri fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Fahriye Evcen'in doğumdan kısa süre sonra fit vücuda kavuşması sevenlerini şaşkına çevirmişti.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

İşte Fahriye Evcen Burak Özçivit çiftinin oğlu Karan.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen ile sanat dünyasındaki çiftler...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

BURAK ÖZÇİVİT - FAHRİYE EVCEN