Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in fotoğrafları sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, Fahriye Evcen ile olan fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Dikkatleri üzerine çeken genç çift, geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen oğulları Karan ile de gündemden düşmüyor. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in sosyal medyayı sallayan fotoğrafları.