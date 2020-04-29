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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile olan fotoğrafları olay oldu. Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte ünlü oyuncu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in olay olan fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 29.04.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 18:13
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Kuruluş Osman dizisinde başarısıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.İşte Burak Özçivit ve ünlülerin akrabaları ile olan pozları...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

İşte Özçivit'in baldızı...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Engin Altan Düzyatan ve baldızı Aslışah Alkoçlar

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Aslışah Alkoçlar'ın fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından sanat dünyasındaki ünlülerin akrabaları merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!