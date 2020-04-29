Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ve baldızının pozları olay oldu!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile olan fotoğrafları olay oldu. Burak Özçivit, baldızı Ayşen Evcen ile gündeme oturdu. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı. İşte ünlü oyuncu Burak Özçivit ve baldızı Ayşen Evcen'in olay olan fotoğrafı...