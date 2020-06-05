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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Osman Bey karakterindeki başarılı performansıyla televizyona damga vuran Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı her paylaşımla da adından söz ettiriyor. Son olarak yürüyüş için çıktığı parktan sevenlerine paylaşımda bulunan yakışıklı oyuncu Özçivit'in fotoğrafına ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi. İşte Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in beğeni yağan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 18:23
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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı! GALERİ DEVAM EDİYOR

Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Son olarak oğlu Karan ile yaptığı paylaşımla çok konuşulan Burak Özçivit'ten yeni bir fotoğraf geldi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!

Yürüyüş için çıktığı parktan sevenlerine paylaşımda bulunan Özçivit'in karizmatik fotoğrafına ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!

Fahriye Evcen'in kalp emojisi bıraktığı fotoğraf kısa sürede rekor beğeni aldı.

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!

Eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Burak Özçivit'in özel hayatına detaylar da merak konusu oldu. Özellikle nereli olduğu merak edilen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketlerini sizin için derledik...

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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!

Damla Sönmez - İstanbul