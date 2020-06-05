Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!

Eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan ile gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Burak Özçivit'in özel hayatına detaylar da merak konusu oldu. Özellikle nereli olduğu merak edilen yakışıklı oyuncu Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketlerini sizin için derledik...