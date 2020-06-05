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Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit paylaştı! Sosyal medyadan beğeni yağdı!
Kuruluş Osman'ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit son yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Osman Bey karakterindeki başarılı performansıyla televizyona damga vuran Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı her paylaşımla da adından söz ettiriyor. Son olarak yürüyüş için çıktığı parktan sevenlerine paylaşımda bulunan yakışıklı oyuncu Özçivit'in fotoğrafına ilk yorum eşi Fahriye Evcen'den geldi. İşte Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncusu Burak Özçivit'in beğeni yağan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 05.06.2020 18:20 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 18:23
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