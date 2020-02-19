Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, ortaya çıkan fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisi ile ATV ekranlarında rekorlar kırmaya devam eden Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in eski hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...