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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, ortaya çıkan fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Kuruluş Osman dizisi ile ATV ekranlarında rekorlar kırmaya devam eden Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in eski hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 19.02.2020 18:09 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 18:15
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyada dikkat çekti. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Birce Akalay

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!

Kenan İmirzalıoğlu

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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!
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Kuruluş Osman’ın yıldızı Burak Özçivit o fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı!