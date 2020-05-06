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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...

Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, gösterdiği performansla milyonların takdirini kazanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Kuruluş Osman dizisiyle yakaladığı büyük çıkışla sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Burak Özçivit hayranları ünlü oyuncunun hayatına dair her detayı merak ederken, sosyal medya Özçivit'in nereli olduğu sorusu gündem oldu. Peki, Burak Özçivit nereli? İşte ünlü oyuncuyla ilgili şaşırtan gerçek...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 22:27
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...
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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...

Hilal Altınbilek – İzmir

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...

Hande Erçel – Balıkesir

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...

Akın Akınözü – Ankara

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Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...

Ebru Şahin - İstanbul