Kuruluş Osman'ın Osman Bey'i Burak Özçivit hakkında şaşkına çeviren gerçek! Burak Özçivit meğer...

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, gösterdiği performansla milyonların takdirini kazanmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu Kuruluş Osman dizisiyle yakaladığı büyük çıkışla sosyal medyanın dilinden düşmüyor. Burak Özçivit hayranları ünlü oyuncunun hayatına dair her detayı merak ederken, sosyal medya Özçivit'in nereli olduğu sorusu gündem oldu. Peki, Burak Özçivit nereli? İşte ünlü oyuncuyla ilgili şaşırtan gerçek...