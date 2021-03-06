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06 Mart 2021, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Gence Bey’i Zabit Samedov: Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini gösterdik Kuruluş Osman’ın Gence Bey’i Zabit Samedov: Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini gösterdik
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Gence Bey karakterine hayat veren Zabit Samedov, Atv Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Dünyanın en popüler kick boksçularından bir olan Samedov, katıldığı birçok turnuva ve şampiyonada Türk dünyasının göğsünü kabarttı. Samedov, Kuruluş Osman'ın Türkiye -Azerbaycan kardeşliğine yaptığı katkıyı vurguladı.
Giriş Tarihi: 06.03.2021 12:39 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021 12:39
Kuruluş Osman'da Gence Bey karakterine hayat veren Zabit Samedov dizi ile ilgili düşüncelerini "Kuruluş Osman büyük bir proje, Osman Bey, Ertuğrul'un oğlu olarak devam ediyor. Osmanlı 600 yıl boyunca büyük toprakları tutmuş bir ülke olmuştur. Böyle büyük bir tarihi projede oynadığım için mutluyum" sözleriyle ifade etti.
GALERİ DEVAM EDİYOR "BİZ TEK MİLLET, İKİ DEVLETİZ"
Gence adını taşıdığı için memnuniyetini dile getiren Samedov "Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey sağ olsun bana bu ismi verdi. Gence Bey, Kafkasya, Karabağ bölgesinden gelmiş bir beydi. Şu anki Azerbaycan'da da Gence şehri var ve Azerbaycan tarihine baktığımızda o zamanlar Gence Hanlığı vardı. Ben ona bağlıyorum ve Mehmet Bozdağ Bey'e adım için çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan gelmiş biri olarak kendi adımı ve milletimi taşıyorum. Biz tek millet, iki devletiz ve bunu da 'Kuruluş Osman' dizisinde gösterdik" sözleriyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.
"SİZ GERÇEK HAYATTA DA AYRILMIYORSUNUZ"
Samedov rol arkadaşlarıyla ne kadar yakın olduklarını esprili bir anısıyla özetledi: "Sette herkesle iyi anlaşıyorum. Burak Özçivit, Burak Çelik, Çağrı Şensoy, Yiğit Uçan hepsiyle çok samimiyiz. Set dışında da dostluğumuzu sürdürüyoruz. Bir gün ben, Burak Çelik ve Çağrı Şensoy parkta yürürken yanımıza bir adam yaklaştı ve 'Siz gerçek hayatta da ayrılmıyorsunuz" dedi.
"KARİYERİME JEAN CLAUDE VAN DAMME GİBİ DEVAM EDECEĞİM"
Oyunculuk kariyeri hakkında da açıklamalarda bulunan Samedov "Benim karakterimde tekme, yumruk var da kılıç da olması fena olmadı. Artık jübile maçlarım yakınlaştı. Bir iki maç daha yapıp jübile yapacağım. Sporu bırakacağım, artık 37 yaşındayım. Kariyerime artık dizi ve sinema projeleriyle devam etmek istiyorum, tıpkı Jean Claude Van Damme gibi" dedi.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.