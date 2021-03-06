Kuruluş Osman’ın Gence Bey’i Zabit Samedov: Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini gösterdik

"BİZ TEK MİLLET, İKİ DEVLETİZ"

Gence adını taşıdığı için memnuniyetini dile getiren Samedov "Yapımcımız ve proje tasarımcımız Mehmet Bozdağ Bey sağ olsun bana bu ismi verdi. Gence Bey, Kafkasya, Karabağ bölgesinden gelmiş bir beydi. Şu anki Azerbaycan'da da Gence şehri var ve Azerbaycan tarihine baktığımızda o zamanlar Gence Hanlığı vardı. Ben ona bağlıyorum ve Mehmet Bozdağ Bey'e adım için çok teşekkür ediyorum. Azerbaycan'dan gelmiş biri olarak kendi adımı ve milletimi taşıyorum. Biz tek millet, iki devletiz ve bunu da 'Kuruluş Osman' dizisinde gösterdik" sözleriyle Türkiye-Azerbaycan kardeşliğine vurgu yaptı.