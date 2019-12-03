Kuruluş Osman’ın Aygül’ü Buse Arslan Akdeniz kaç yaşında? Buse Arslan Akdeniz yaşıyla merak konusu oldu

Atv'nin dev yapımı Kuruluş Osman yayınlandığı ilk iki bölümüyle ekranda fırtınalar estirdi. Reytingleri alt üst ederek zirveye yerleşen Kuruluş Osman'ın başarılı oyuncu kadrosu da dikkat çekti. Sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı olan Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in kızı Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz ise en çok merak edilen oyuncu oldu. Doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Buse Arslan Akdeniz'in başarılı oyunculuğu da göz doldurdu. Buse Arslan Akdeniz hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Buse Arslan Akdeniz'in yaşı ve hakkında merak edilenler...