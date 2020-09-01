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Kuruluş Osman’dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu…

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman'a bir bomba transfer daha gerçekleşti. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 15:45
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Kuruluş Osman’dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu…

İkinci sezon bölümleriyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor.

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Kuruluş Osman’dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu…

Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı. Özdemir'in dizide dizide sürpriz bir karaktere hayat vereceği öğrenildi.


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Kuruluş Osman’dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu…

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine devam eden ve yeni sezon için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren "Kuruluş Osman" güçlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

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Kuruluş Osman’dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu…

Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı ve Kanbolat Görkem Arslan'ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

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Kuruluş Osman’dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu…

Seçkin Özdemir'in kadroya dahil olduğu haberi sevenlerini heyecanlandırırken, başarılı oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Seçkin Özdemir hakkında araştırma yapanlar yakışıklı oyuncunun yaşını merak etti. İşte Seçkin Özdemir başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...