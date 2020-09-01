Kuruluş Osman’dan bir bomba daha! Yıldız oyuncu…

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, bombaları art arda patlatmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları reyting yarışında zirveyi kimseye bırakmayan ve kadrosunda birçok başarılı oyuncuya yer veren Kuruluş Osman'a bir bomba transfer daha gerçekleşti. Son olarak ünlü oyuncu Seçkin Özdemir'in de Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığı açıklandı.