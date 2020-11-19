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19 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da yeni dönem! Osman Bey Yavlak Arslan’a meydan okudu Kuruluş Osman’da yeni dönem! Osman Bey Yavlak Arslan’a meydan okudu
Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, Tüm Kişiler'de %11,43 izlenme oranı ve %24,88 izlenme payı elde ederek birinci oldu. Kuruluş Osman'ın 34'ncü bölümüne, Osman Bey ve Yavlak arasında geçen konuşma damga vurdu. Savcı, Gündüz ve Dündar Bey'lerin, Geyhatu'nun Beylerbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın düzenlediği Toy'a katılmak üzere Söğüt'e gitmesi, buluşmaya davet edilmeyen Osman Bey'i çileden çıkardı. Söğüt'e giden Osman Bey, Yavlak Arslan'a meydan okuyarak beylik iddiasını ortaya koydu ve ağabeyleri Savcı ve Gündüz'e taraflarını seçmeleri gerektiğini söyledi. İşte Kuruluş Osman'ın 34. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 19.11.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 11:33
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 34'üncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde birinci sırada yer aldı ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımı olma özelliğini sürdürdü. 'Kuruluş Osman'da beylik iddiasını açıklayan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri almak üzere planını uygulamaya koydu.
DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU
#KuruluşZamanı etiketiyle sosyal medyada ses getirerek Türkiye'de trendlerin ikinci sırasında ve dünya gündeminde ise beşinci sırada yer alarak çok konuşulan Kuruluş Osman'ın 34'üncü bölümünde; babası Ertuğrul Bey'in sağlığının kötüleşmesi nedeniyle bazı kararlar almak durumunda kalan Osman Bey, Bizans tarafından kaçırılan bey kızı Targun Hatun'u kurtararak obaya getirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR OSMAN BEY YAVLAK ARSLAN'A MEYDAN OKUDU
Hazal Hatun, Osman Bey'in Targun Hatun'la birlikte obaya gelişini kullanarak Bala Hatun'u sıkıştırırken; Aygül, annesinin intikamını almak için Hazal Hatun'la kozlarını paylaştı. Savcı, Gündüz ve Dündar Bey'lerin, Geyhatu'nun Beylerbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın düzenlediği Toy'a katılmak üzere Söğüt'e gitmesi, buluşmaya davet edilmeyen Osman Bey'i çileden çıkardı. Bamsı Bey'le birlikte Söğüt'e giden Osman Bey, Yavlak Arslan'a meydan okuyarak beylik iddiasını ortaya koydu ve ağabeyleri Savcı ve Gündüz'e taraflarını seçmeleri gerektiğini söyledi.
Kulucahisar Kalesi'ni geri almayı kafasına koyan Osman Bey, Alpleri Boran ve Göktuğ ile birlikte gizli geçidi kullanarak kaleye girdi. Ancak babasını esir ettiği Targun Hatun'u casus olarak kullanan Nikola, Osman Bey'in gelişine hazırlıklıydı. Nikola'nın askerleri tarafından köşeye sıkıştırılıp yakalanan Osman Bey, kaleyi geri almak üzere planını işletmeye başladı.
Dizinin finalinin ardından yayınlanan 35'inci bölüm tanıtımı ise yeni bölümden ipuçları verdi. Yeni tanıtımda Osman Bey'in Nikola'yı gafil avladığı sahne Kuruluş Osman seyircisinde heyecan yarattı.
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri almak için nasıl bir plan uygulayacak? Targun Hatun, Kayı Obası hatunları arasındaki mücadeleye nasıl dahil olacak? Savcı Bey, Osman Bey'in beylik iddiası karşısında ne hamle yapacak? Osman Bey, Yavlak Arslan'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarabilecek mi? Yavlak Arslan ve Nikola'nın ittifakı, Osman Bey'in planlarını nasıl etkileyecek? Ertuğrul Bey'in sağlık durumu iyiye gidecek mi?