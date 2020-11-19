Kuruluş Osman’da yeni dönem! Osman Bey Yavlak Arslan’a meydan okudu

Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 34'üncü bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde birinci sırada yer aldı ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımı olma özelliğini sürdürdü. 'Kuruluş Osman'da beylik iddiasını açıklayan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri almak üzere planını uygulamaya koydu.

DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

#KuruluşZamanı etiketiyle sosyal medyada ses getirerek Türkiye'de trendlerin ikinci sırasında ve dünya gündeminde ise beşinci sırada yer alarak çok konuşulan Kuruluş Osman'ın 34'üncü bölümünde; babası Ertuğrul Bey'in sağlığının kötüleşmesi nedeniyle bazı kararlar almak durumunda kalan Osman Bey, Bizans tarafından kaçırılan bey kızı Targun Hatun'u kurtararak obaya getirdi.