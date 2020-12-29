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29 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da yeni dönem başlıyor! Osman Bey Kayıların Bey’i oluyor! İlk icraatı ne olacak? Kuruluş Osman’da yeni dönem başlıyor! Osman Bey Kayıların Bey’i oluyor! İlk icraatı ne olacak?
Kuruluş Osman'da Ertuğruf Bey'in ölümünün ardından yeni dönem başlıyor. Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır. Peki Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? İşte Kuruluş Osman'ın 40'ncı bölümünde yaşanacaklar…
Giriş Tarihi: 29.12.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 29.12.2020 15:57
Kuruluş Osman'da Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla yeni bir dönem başlarken bu bölümde; kadroya katılan üç yeni oyuncu da ilk kez seyirci karşısına çıkacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kayı Obası'nı yeni beyini seçmek üzere kurulacak toya hazırlanırken, Dündar Bey bazı beyleri altınla kandırıp tarafına çeker.
Osman amcasının oyununu bozmayı başarıp Bey seçilirken, bu gelişme uç bölgesinde büyük coşkuyla karşılanır. Osman Bey'in, Bey olması üzerine köşeye sıkıştığını düşünen Nikola, sürpriz bir destekle yeniden güç kazanır.
Dündar Bey, Toy'da yaşadığı hayal kırıklığının ardından yeni çareler ararken; Savcı Bey kendisini desteklediğini sandığı amcasının oyunu karşısında öfkelidir. Müslüman olmaya karar veren Targun Hatun ise Osman Bey'i elde edebilmek için yeni bir plan kurar.
Beylik emanetlerini teslim alan Osman Bey'in ilk icraatı ne olacak? Osman Bey, Dündar Bey'in oyununu nasıl bozacak? Dündar Bey, beylik sevdasından vazgeçecek mi? Savcı Bey, yaşadığı hayal kırıklığının ardından nasıl bir hamle yapacak? Nikola, Osman Bey'in Kayıların başına geçmesine nasıl karşılık verecek? Targun Hatun, Osman Bey'e duygularına gem vurabilecek mi? Flatyos, Kayı Obası'ndan kaçabilecek mi?