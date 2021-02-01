Kuruluş Osman'da Turgut Alp iddiası! Hayranları gün sayıyor! Cengiz Coşkun ise...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman için yeni iddia ortaya atıldı. Sevilen diziye yeni sezonda birçok önemli isim katıldı. Hayranları "Turgut Alp" karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un da diziye katılıp katılmayacağını merak ediyor. Gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. İşte, Turgut Alp Kuruluş Osman'a dönecek mi? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...