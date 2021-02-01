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01 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Turgut Alp iddiası! Hayranları gün sayıyor! Cengiz Coşkun ise... Kuruluş Osman'da Turgut Alp iddiası! Hayranları gün sayıyor! Cengiz Coşkun ise...
ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman için yeni iddia ortaya atıldı. Sevilen diziye yeni sezonda birçok önemli isim katıldı. Hayranları "Turgut Alp" karakterine hayat veren Cengiz Coşkun'un da diziye katılıp katılmayacağını merak ediyor. Gözler konuyla ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. İşte, Turgut Alp Kuruluş Osman'a dönecek mi? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 16:39
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Kuruluş Osman'da beklenmedik gelişmeler izleyicileri bekliyor. Diziye yeni sezonda birçok önemli isim katıldı. Seray Kaya ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun diziye katılmasının ardından heyecan fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisiyle beğenilerini üzerine toplayacak Cengiz Coşkun'un yeniden kadroya katılıp katılmayacağı merak ediliyor. Tarihte Turgut Alp'in Osman Gazi'nin fetihleri esnasında yanında yer aldığı biliniyor. İşte, Turgut Alp geri gelecek mi?
GALERİ DEVAM EDİYOR TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?
İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir. Hal böyle olunca hayranları sevilen isimin diziye katılıp katılmayacağını merak ediyor.
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KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)
Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.
CENGİZ COŞKUN KİMDİR?
Cengiz Coşkun, 29 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bir kız kardeşi olan Cengiz Coşkun'un Ev hanımı olan annesi ve makine teknisyeni olan babası Bulgaristan göçmenidir.
1,88 cm boyunda olan Cengiz Coşkun, Ortaokulun ilk yıllarında basketbola başladı,sonra Ülkerspor'un seçmelerini kazandı. Yedi sene Ülkerspor'da oynadı. Sonra Erdemir Ereğli Spor'a transfer oldu, orada 2 sene oynadı. Ardından Balıkesir DSİ Spor'da bir yıl oynadı. Marmara Üniversitesi Spor Akademisi'nde antrenörlük bölümünü kazanınca İstanbul'a döndü. Buradan 2008 yılında mezun olmuştur.