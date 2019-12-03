Kuruluş Osman’da Osman ve Edebalı’nın buluşması dengeleri değiştirecek

Yayına başladığı ilk günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman ve Edebalı arasında gerçekleşen buluşma tüm dengeleri değiştirirken, "Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...