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Kuruluş Osman’da Osman ve Edebalı’nın buluşması dengeleri değiştirecek

Yayına başladığı ilk günden beri ekranlarda fırtınalar estiren Kuruluş Osman'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta merakla beklenen Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Osman ve Edebalı arasında gerçekleşen buluşma tüm dengeleri değiştirirken, "Kim ki hainlik yaparsa acımam sel olur yıkar, ataş olur yakarım!" sözleri dikkat çekti. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 03.12.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019 12:58
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Kuruluş Osman’da Osman ve Edebalı’nın buluşması dengeleri değiştirecek

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti.

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Kuruluş Osman’da Osman ve Edebalı’nın buluşması dengeleri değiştirecek

İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.

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Kuruluş Osman’da Osman ve Edebalı’nın buluşması dengeleri değiştirecek

Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi.

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Kuruluş Osman’da Osman ve Edebalı’nın buluşması dengeleri değiştirecek

Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

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Kuruluş Osman’da Osman ve Edebalı’nın buluşması dengeleri değiştirecek

Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü.