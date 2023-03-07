07 Mart 2023, Salı
Kuruluş Osman'da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”
atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 8 Mart Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 117'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Kuruluş Osman'da, Nayman; hem Osman Bey'i, hem Türk Beyleri'ni hem de Bey'lerin oğullarını öldürmekle ve uç bölgesini kan gölüne çevirmekle tehdit ediyor. Osman Bey ise Nayman'ın tehdidine rest çekerek savaş kararı alıyor.
Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:50
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