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Kuruluş Osman'da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 8 Mart Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 117'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Kuruluş Osman'da, Nayman; hem Osman Bey'i, hem Türk Beyleri'ni hem de Bey'lerin oğullarını öldürmekle ve uç bölgesini kan gölüne çevirmekle tehdit ediyor. Osman Bey ise Nayman'ın tehdidine rest çekerek savaş kararı alıyor.

Giriş Tarihi: 07.03.2023 13:50 Güncelleme Tarihi: 07.03.2023 13:50
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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

117.Bölüm:

NAYMAN'IN BÜYÜK TEHDİTİ!

Nayman beklediği altınların gelmeyişine çok öfkelenmiştir. Osman Bey'in üzerine gider. Eğer Osman Bey altınları getirmezse Nayman; Karesi, Candar ve Germiyan Bey'lerinin oğullarını öldürecektir. Osman Bey şimdi ne yapacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

Osman'ın Nayman'a galip gelebileceğine imkan vermeyen Bey'ler, evlatları için de oldukça tedirgindirler. Osman Bey onlara karşı nasıl bir tavır alacaktır? Osman Bey, Bey'lerin evlatlarını Nayman'ın elinden kurtarabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

OSMAN BEY'İN SAVAŞ KARARI!

Gözünü karartan Osman Bey savaş kararı almıştır. Nayman'a karşı savaşı nasıl başlatacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

NAYMAN VE İSMİHAN SULTAN İŞBİRLİĞİ Mİ YAPACAK?

Onu kandırmaya çalışanların sonu ölümdür. Nayman, Uçları kan gölüne çevirmekte kararlıdır. Nayman'ın planı ne olacaktır? Nayman ve İsmihan işbirliği yapacak mıdır? Osman Bey arkasından dönen tüm oyunlara rağmen muzaffer olabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

MALHUN HATUN, ORHAN'I ZEHİRLEYENLERİN PEŞİNDE!

Esma sonunda Orhan'ı zehirlediğini itiraf eder. Malhun, Hatun Esma'nın ipini tutanın peşindedir. Esma, Avcı'nın ismini verir. Bengi Hatun'un adı bu meseleye karışacak mıdır?