Kuruluş Osman'da Osman Bey’in savaş kararı! “Gayrı gaza da zafer de benimdir!”

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 8 Mart Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 117'inci bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitleyecek. Kuruluş Osman'da, Nayman; hem Osman Bey'i, hem Türk Beyleri'ni hem de Bey'lerin oğullarını öldürmekle ve uç bölgesini kan gölüne çevirmekle tehdit ediyor. Osman Bey ise Nayman'ın tehdidine rest çekerek savaş kararı alıyor.