Kuruluş Osman’da Osman Bey’in büyük sınavı! Moğollar Kayı Obası’nda!

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, dört cepheden kuşatılan Kayı Obası Moğollara karşı direnecek. Peki Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar.