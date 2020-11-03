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03 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey’in büyük sınavı! Moğollar Kayı Obası’nda! Kuruluş Osman’da Osman Bey’in büyük sınavı! Moğollar Kayı Obası’nda!
Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izlenme rekorları kıran Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, dört cepheden kuşatılan Kayı Obası Moğollara karşı direnecek. Peki Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak? İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar.
Giriş Tarihi: 03.11.2020 14:32 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 14:33
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Flatyos'un kurduğu pusudan Bamsı Bey'in yardımı ile kurtulan Osman Bey; Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşerek esir edilen ağabeyi Savcı Bey'i kurtarmak üzere harekete geçer.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bamsı Bey, Kayı Obası'na dönerek Ertuğrul Bey'le buluşurken; Nikola ve Flatyos, Göktuğ'un zindandan kaçışına karşılık Gündüz Bey'e sürpriz bir saldırı düzenler ve anlaşmayı bozar.
Yavlak Arslan ise Osman Bey'e karşı Nikola ile ittifaka gider. Geyhatu nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na gelir, onu durdurabilecek tek kişi ise Osman Bey'dir...
Dört cepheden kuşatılan Kayı Obası, Moğollara karşı nasıl direnecek? Osman Bey, Geyhatu ve Moğollar'ı durdurmak için nasıl bir plan kuracak?
Ertuğrul Bey, Osman Bey'in sözüne karşı gelmesine nasıl tepki verecek? Bala Hatun ve Hazal Hatun arasında köprüler atılıyor mu? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak?