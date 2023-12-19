Kuruluş Osman'da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 141. Bölümünde Alaeddin Bey, Gonca Hatun hakkında annesi Bala Hatun'la konuşurken, Orhan Bey'in Holofira'yı kaçırması ise Mehmet Bey'le karşı karşıya gelmesine sebep olur. Öte yandan Osman Bey, her şeyin sorumlusunu Yakup Bey ilan eder.