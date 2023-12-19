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Kuruluş Osman'da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı

atv ekranındaki beşinci sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 20 Aralık Çarşamba akşamı 20:00'de yayınlanacak olan 141. Bölümünde Alaeddin Bey, Gonca Hatun hakkında annesi Bala Hatun'la konuşurken, Orhan Bey'in Holofira'yı kaçırması ise Mehmet Bey'le karşı karşıya gelmesine sebep olur. Öte yandan Osman Bey, her şeyin sorumlusunu Yakup Bey ilan eder.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 14:57
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Kuruluş Osman’da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı

141.Bölüm:

OSMAN BEY, SANCAKSIZLAR'IN CEZASINI KESECEK Mİ?

Osman Bey, Yakup Bey'e oyununu bildiğini ima ederek gözdağı verir. Osman Bey'in alpları Sancaksızlar'la karşı karşıya gelmişken o beyleri güzel bir yemekle ağırlayacaktır. Sancaksızlar, Osman Bey'in karşısına getirildiğinde Yakup Bey'le kurdukları oyunu açık edecekler midir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı

MALHUN HATUN VE SAADET HATUN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Orhan Bey'in Holofira'yı pazardan kaçırması Saadet Hatun'la Malhun Hatun'u karşı karşıya getirir. Malhun Hatun, Saadet Hatun'a karşı nasıl bir tavır takınacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı

HOLOFİRA'NIN HAMLESİ

Holofira, Orhan'ın onu alıp götürmesinin üzerine Mehmet ve Orhan karşı karşıya gelir. Arada kalan Holofira bu çatışma sonrası nasıl bir hamle yapacaktır?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı

ALAEDDİN BEY'İN SEVDA İTİRAFI

Alaeddin Bey, Gonca Hatun'a sevdasını söylemiştir. Gonca bu itiraf karşısında ne yapacaktır? Alaeddin Bey, Gonca meselesini Bala Hatun'la konuşur. Bala Hatun'un Alaeddin'e verdiği tavsiyeler Gonca ve Alaeddin sevdasını nasıl etkileyecektir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’den Yakup Bey’e gözdağı

YAKUP BEY'İN AMACI NEDİR?

Yenişehir'den dönen Yakup Bey, Vasilis'i altın karşılığında Haçlılarla takas etme kararı alır. Yakup Bey'in bu kararında Üstat Gera'nın nasıl bir etkisi vardır? Yakup Bey bu takasla aslında neyi hedeflemektedir?