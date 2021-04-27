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Kuruluş Osman’da Osman Bey’den Moğol - Bizans ittifakını bozmak için yeni oyun
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 28 Nisan Çarşamba saat 20:25'te heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 56'ncı bölümünde Osman Bey'in Bizans-Moğol ittifakını bozmak için kurduğu strateji ve Savcı Bey'in sırtından hançerlenmesi damgasını vuracak.
Giriş Tarihi: 27.04.2021 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021 16:59
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