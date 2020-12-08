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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey yol ayrımında! Kulucahisar’ı kaybeden Nikola’nın hamlesi ne olacak? Kuruluş Osman’da Osman Bey yol ayrımında! Kulucahisar’ı kaybeden Nikola’nın hamlesi ne olacak?
Kuruluş Osman'ın 37'nci bölümünde Kulucahisar Kalesi'ni yeniden ele geçiren Osman Bey, yol ayrımına geliyor. Osman Bey, beylik iddiasında karşısında Savcı Bey ve Dündar Bey'i bulurken, Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor. Peki Bala Hatun, Targun Hatun'la ilgili gerçeği öğrenecek mi? Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 08.12.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 13:15
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman'ın 9 Aralık Çarşamba akşamı ekrana gelecek 37'nci bölümünde, Kulucahisar Kalesi'ni yeniden ele geçiren Osman Bey, beylik iddiasında karşısında Savcı Bey ve Dündar Bey'i buluyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nikola kendisini Yavlak Arslan'ın düzenlediği toplantıda beklerken, yoluna tuzak kuran Flatyos'un da yokluğundan faydalanarak Kulucahisar Kalesi'ni yeniden eline geçiren ve Kayı bayrağını surlara diken Osman Bey, bu başarısıyla Savcı Bey ve Dündar Bey'i telaşa sürüklüyor.
Osman Bey'in Kayı Obası'nı ateşe attığını iddia eden Savcı Bey kardeşi ile yollarını ayırırken; Yavlak Arslan, Cerkutay'ın Osman Bey'in eline geçtiğini öğrenince kurduğu tuzağın kendisini vuracağını anlayarak harekete geçiyor.
Bala Hatun, Osman Bey'le evliliğe hazırlamaya çalıştığı Targun Hatun'la kılıçların çekildiği bir yüzleşme yaşıyor.
Kulucahisar'ı kaybeden Nikola'nın hamlesi ne olacak? Osman Bey, Targun Hatun babasını kurtarabilecek mi?