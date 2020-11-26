Kuruluş Osman’da Osman Bey Savcı Bey ve Dündar Bey’i ipten aldı! Kulucahisar Kalesi’ni nasıl geri alacak?

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, heyecanla takip edilen ve çok konuşulan 35'inci bölümüyle çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı oldu. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Savcı Bey ve Dündar Bey'i tam anlamıyla ipten aldı.