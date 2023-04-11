11 Nisan 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

Kuruluş Osman'da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 121. bölümüyle 12 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman'la teke tek karşılaşırken, İsmihan Sultan ise bu çatışmadan karlı çıkmayı planlayarak bir oyun kuracaktır. Osman Bey ve Nayman'ın çekişmesi nasıl sonuçlanacaktır?

Giriş Tarihi: 11.04.2023 13:53 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 13:53
  • 1
  • 15
Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

121.Bölüm:

OSMAN BEY VE NAYMAN'IN TEKE TEK KARŞILAŞMASI

Nayman, Osman Bey'e bir teklifte bulunmuştur, teke tek dövüşeceklerdir. Eğer Osman Bey yenerse Nayman'ın nökerleri ve Moğol tehlikesi Uçlar'dan çekip gidecektir. Eğer Nayman yenerse Beyler ve Alplar Nayman'a biat edecektir.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

Osman Bey, Nayman'la teke tek savaşmaya giderken her ihtimali gözeterek Bala Hatun'la helalleşir, büyük düşünü o'na emanet eder.

  • 3
  • 15
Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

OSMAN BEY, AKTEMUR BEY'E TEPKİLİ!

Osman Bey, Aktemur Bey'in Kargın Obası'nın postuna oturduğunu haber alır. Osman Bey'in verdiği tepki karşısında Aktemur Bey nasıl kararlar alacaktır?

  • 4
  • 15
Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

NAYMAN'IN PLANI NASIL SONUÇLANACAK?

Nayman, Osman Bey'i yeneceğinden çok emindir. O Uçlar'a hükmedecek fakat Osman Bey bunu göremeyecektir.

  • 5
  • 15
Kuruluş Osman’da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

Nayman'ın planı işleyecek midir? Boynu Nayman'ın kılıcıyla karşı karşıya kalan Osman Bey bu cendereden çıkabilecek midir?