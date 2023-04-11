Kuruluş Osman'da Osman Bey Nayman ile teke tek karşılaşıyor! Düşünü Bala Hatun’a emanet ediyor

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 121. bölümüyle 12 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Nayman'la teke tek karşılaşırken, İsmihan Sultan ise bu çatışmadan karlı çıkmayı planlayarak bir oyun kuracaktır. Osman Bey ve Nayman'ın çekişmesi nasıl sonuçlanacaktır?