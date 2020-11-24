Kuruluş Osman’da Osman Bey iki ateş arasında! Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 35'nci bölümünde, Osman Bey iki ateş arasında kalıyor. Zor bir kararın eşiğinde olan Osman Bey'in itirazlarına rağmen Yavlak Arslan Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Peki Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...