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Kuruluş Osman’da Osman Bey iki ateş arasında! Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 35'nci bölümünde, Osman Bey iki ateş arasında kalıyor. Zor bir kararın eşiğinde olan Osman Bey'in itirazlarına rağmen Yavlak Arslan Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir. Peki Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 24.11.2020 12:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2020 12:45
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Kuruluş Osman’da Osman Bey iki ateş arasında! Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?

Zekice bir planla kaleye girerek Nikola'yı gafil avlayan Osman Bey, Bizans'a beklemedikleri bir darbe indirir.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey iki ateş arasında! Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?

Flatyos, Osman Bey'in bu hamlesine cevaben en iyi adamlarını toplayarak Söğüt'e saldırı düzenlemek üzere harekete geçer.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey iki ateş arasında! Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?

İnegöl'ü ele geçirmek amacındaki Yavlak Arslan ise Osman Bey'in tüm itirazlarına rağmen zaman kazanmak için Savcı Bey ve Dündar Bey'i elçi olarak Kulucahisar'a gönderir.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey iki ateş arasında! Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?

Bala Hatun, Osman Bey tarafından Targun Hatun'u izlemekle görevlendirilirken, Aygül, Hazal Hatun'la yüzleşmek için fırsat kollamaktadır.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey iki ateş arasında! Söğüt’e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi?

Osman Bey, Söğüt'e yapılacak saldırıya engel olabilecek mi? Nikola ölecek mi? Savcı Bey ve Dündar Bey'i Kulucahisar Kalesi'nde ne bekliyor?