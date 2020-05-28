Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu

Konya'yı işgal eden Moğol güçlerinin komutanı Geyhatu adına Söğüt ve uç bölgesinde türlü hainliklerde bulunan Alişar Bey, 23'üncü bölümde Osman Bey tarafından ele geçirildi. Suçlarını itiraf eden ve Dündar'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olan Alişar, Osman Bey tarafından Kayı Obası'na getirildi.

