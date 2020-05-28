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Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu

Kuruluş Osman'ın sürprizlerle dolu 23'üncü bölümüne Osman Bey'in Alişar'ı infaz ettiği final sahnesi izleyicileri şoke ederken sosyal medyada da gündeme oturdu. Moğol güçlerinin komutanı Geyhatu adına Söğüt ve uç bölgesinde türlü hainliklerde bulunan Alişar Bey'i Kayı Obası'na getiren Osman Bey'in "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleri bölüme damga vurdu.

Osman Bey ve Alişar’ın düellosu nefes kesti | Kuruluş Osman 23. yeni bölüm OSMAN BEY VE ALİŞAR'IN DÜELLOSU NEFES KESTİ

Giriş Tarihi: 28.05.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:17
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Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu

Konya'yı işgal eden Moğol güçlerinin komutanı Geyhatu adına Söğüt ve uç bölgesinde türlü hainliklerde bulunan Alişar Bey, 23'üncü bölümde Osman Bey tarafından ele geçirildi. Suçlarını itiraf eden ve Dündar'ın gerçeklerle yüzleşmesine neden olan Alişar, Osman Bey tarafından Kayı Obası'na getirildi.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu

Alişar ihaneti sebebiyle infaz edilecekken Geyhatu'nun elçisi Subutay nökerleri ile birlikte infaza engel olmak istedi, ancak Osman Bey "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleriyle Moğollara meydan okudu ve Alişar'ın cezasını kesti.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu

Sosyal medyada kısa sürede yoğun biçimde yorum alan final sahnesi, "Gazayı başlatan Osman Bey, Moğolların uç bölgesindeki hakimiyetini kırabilecek mi?", "Geyhatu, sancak beyi Alişar'ın öldürülmesine nasıl yanıt verecek?", "Kayı Obası ve diğer Türkmen obaları Moğol tacizine karşı tedbir alacak?" gibi yeni soruları da beraberinde getirdi.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', 24'üncü bölümüyle 3 Haziran Çarşamba akşamı atv ekranında.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu

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