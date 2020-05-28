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Kuruluş Osman’da Osman Bey Alişar’ın cezasını kesti! Finalde nefesler tutuldu
Kuruluş Osman'ın sürprizlerle dolu 23'üncü bölümüne Osman Bey'in Alişar'ı infaz ettiği final sahnesi izleyicileri şoke ederken sosyal medyada da gündeme oturdu. Moğol güçlerinin komutanı Geyhatu adına Söğüt ve uç bölgesinde türlü hainliklerde bulunan Alişar Bey'i Kayı Obası'na getiren Osman Bey'in "Zalimleri affetmek mazlumlara zulmettir" sözleri bölüme damga vurdu.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 14:14 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 14:17
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