01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları reytinglerde ilk sıraları kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'da iddialı kadroya yeni isimler katılıyor. Son olarak birçok yapımda karşımıza çıkan Seçkin Özdemir'in kadroya katıldığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 22:12
  • 1
  • 12
Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

İkinci sezon için günleri sayan ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da bombalar ardı ardına patlıyor. Daha önce kadroya katılan isimlere yeni biri daha eklendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

Diziye katılan isimin ünlü oyuncu Seçkin Özdemir olduğu açıklandı. Sevilen oyuncunun dizide sürpriz bir karaktere hayat vereceği açıklandı.

  • 3
  • 12
Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

Dizinin yeni sezonuna daha önce Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan'ın katılacağı açıklanmıştı.

  • 4
  • 12
Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

3 SÜRPRİZ İSİM DAHA

Dizinin yapımcısının Cüneyt Arkın sürprizinin ardından iki isim daha açıklandı. Poyraz Karayel dizisinde Sefer karakterine hayat veren Kanbolat Görkem Arslan'da yeni sezonda Kuruluş Osman kadrosunda olacak.

  • 5
  • 12
Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

Çukur dizisinde "Çeto" karakteri ile akıllara kazınan Erkan Avcı yen, sezon kadrosuna dahil oldu.