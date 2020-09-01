Kuruluş Osman'da o rol için dedikodular tükenmiyor! Ortalığı yerle bir edecek o isim...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman transfer bombalarını patlatmaya devam ediyor. Çarşamba akşamları reytinglerde ilk sıraları kimseye kaptırmayan Kuruluş Osman'da iddialı kadroya yeni isimler katılıyor. Son olarak birçok yapımda karşımıza çıkan Seçkin Özdemir'in kadroya katıldığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 01.09.2020 21:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020 22:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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