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Kuruluş Osman'da mühre ilk kim ulaşacak? Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 120. bölümüyle 5 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey; mührü almak için oyunlar kurarken, Nayman ise intikam planları yapmaktadır. Bengi Hatun; Aktemur'u posta oturtmak isterken, Ayşe Hatun ise bu karara karşı çıkar.

Giriş Tarihi: 04.04.2023 12:30
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Kuruluş Osman’da mühre ilk kim ulaşacak? Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

120.Bölüm:

NAYMAN İNTİKAM PEŞİNDE

Nayman, Osman Bey'in oynadığı oyunun intikamını almak için her şeyi yapacaktır. İlk adımı Orhan Bey'i karargahına şifa vaadiyle getirmektir. Orhan Bey'i bekleyen tehlike nedir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’da mühre ilk kim ulaşacak? Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

OSMAN BEY'İN TUZAK PLANI

Osman Bey, Nayman'ı Yenişehir'e gömmeye kararlıdır. Nayman'dan gelecek bütün tehlikelere hazır olan Osman Bey, Nayman'a karşı nasıl bir tuzak kurmuştur. İkilinin çatışması nasıl sonuçlanacaktır?

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Kuruluş Osman’da mühre ilk kim ulaşacak? Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

MÜHRE İLK KİM ULAŞACAK?

Osman Bey'in hedefi her şeye rağmen bir an önce mührü bulmaktır, kendisi mührü ele geçirmek için nasıl bir oyun kuracaktır?

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Kuruluş Osman’da mühre ilk kim ulaşacak? Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

Nayman için ise mühür demek devlet olmak demektir bu yüzden mührü almak için Bayındır Bey'i vazifelendirir. Turgut Bey ise Bayındır Bey'in peşindedir. Mühre ilk önce kim ulaşacak?

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Kuruluş Osman’da mühre ilk kim ulaşacak? Osman Bey ve Nayman çatışması nasıl sonuçlanacak?

AKTEMUR, OBANIN BAŞINA GEÇECEK Mİ?

Bengi Hatun başsız kalan obasında posta Aktemur'u oturtma kararı almış ve bunu duyurmuştur. Bu iş Malhun Hatun ve Bala Hatun'un hoşuna gitmez. Ayşe Hatun ise oğlunun geleceğinden endişelidir. Aktemur posta oturacak mıdır? Bengi Hatun'un asıl gayesi nedir?