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Kuruluş Osman’da kutlu devlet kurulacak! Kayı Obası'nda yeni dönem

Kuruluş Osman'ın 23'ncü bölümü izleyicileri ekran başına kilitlerken merakla beklenen 24'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!" sözleri damga vurdu.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:09
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Kuruluş Osman’da kutlu devlet kurulacak! Kayı Obası'nda yeni dönem

Sezonun en çok konuşulan ve izlenen reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın 3 Haziran Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek yirmi üçüncü bölümünde heyecan zirvede.

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Kuruluş Osman’da kutlu devlet kurulacak! Kayı Obası'nda yeni dönem

Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak.

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Kuruluş Osman’da kutlu devlet kurulacak! Kayı Obası'nda yeni dönem

Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

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Kuruluş Osman’da kutlu devlet kurulacak! Kayı Obası'nda yeni dönem

Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi?

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Kuruluş Osman’da kutlu devlet kurulacak! Kayı Obası'nda yeni dönem

Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20.00'de atv ekranında yanıt bulacak.