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Kuruluş Osman’da kutlu devlet kurulacak! Kayı Obası'nda yeni dönem
Kuruluş Osman'ın 23'ncü bölümü izleyicileri ekran başına kilitlerken merakla beklenen 24'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin Çarşamba akşamlarına damga vuran rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak!" sözleri damga vurdu.
Giriş Tarihi: 02.06.2020 14:05Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 14:09