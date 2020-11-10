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Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor

Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor

Kuruluş Osman'ın 33'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde Kayı Obası'nda kılıçlar çekiliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gittiğini öğrenen Savcı Bey ise Osman Bey'in tutuklanması emrini verir! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:40
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Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor

Kuruluş Osman'ın 33. bölümünde, Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.

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Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor

Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.

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Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor

Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.

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Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor

Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

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Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor

33. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

32. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN