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10 Kasım 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor Kuruluş Osman’da Kulucahisar kalesi düşüyor! Kayı Obası’nda kılıçlar çekiliyor
Kuruluş Osman'ın 33'ncü bölüm fragmanı yayınlandı. Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde Kayı Obası'nda kılıçlar çekiliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır. Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gittiğini öğrenen Savcı Bey ise Osman Bey'in tutuklanması emrini verir! İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 11:40
Kuruluş Osman'ın 33. bölümünde, Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.
Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.
Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...