18 Nisan 2023, Salı
Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor!
Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde kılıçlar çekilecek! atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 122. bölümüyle 19 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Köprühisar'ı fethetmek için hamleler yaparken, İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar.
Giriş Tarihi: 18.04.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 14:04
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