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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor!

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde kılıçlar çekilecek! atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 122. bölümüyle 19 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da Osman Bey, Köprühisar'ı fethetmek için hamleler yaparken, İsmihan Sultan ise Osman Bey'i engellemek için yeni işbirlikleri yapar.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 14:04
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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor!

Osman Bey fütühata devam etmekte kararlıdır, hedefi bellidir. Osman Bey'in Köprühisar'ı almak için yapacağı kilit hamle nedir? Osman Bey içte İsmihan Sultan, dışta Nayman'a rağmen Köprühisar Fethi için büyük hazırlıklar yapmıştır. Fakat Osman Bey'i kötü bir sürpriz beklemektedir. Her şeye rağmen Köprühisar'ı fethedebilecek midir?

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor!

İSMİHAN SULTAN, NAYMAN VE BAYINDIR BEY'LE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR

İsmihan Sultan, Osman Bey'i yok etmekte kararlıdır. Bunun için Nayman'la işbirliği yapar. Aynı zamanda da Bayındır Bey'i yanında tutarak Bayındır'a Osman Bey'in konağına suikast yapma vazifesi verir. Hayatı için pazarlığa oturan Bayındır, vazifesini yapabilecek midir?

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor!

BENGİ HATUN, İSMİHAN SULTAN'IN TARAFINDA

Bengi Hatun güç için İsmihan Sultan'la yan yana durmaya devam eder. İkilinin yeni planı nedir?

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor!

İSMİHAN SULTAN, MÜHRÜN PEŞİNDE

İsmihan Sultan, Cengiz Han'ın mührünü almakta kararlıdır. Bunun için yapacağı hamle nedir?

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Kuruluş Osman’da kılıçlar çekiliyor!

OSMAN BEY'İN KAYBI!

Nayman, Osman Bey'in savaş karargahını basarken öte yandan konağa baskın verilir ve ortalık yangın yerine döner. Bu yangında Osman Bey nasıl bir kayıp verecektir?

121. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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