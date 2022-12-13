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Kuruluş Osman’da ezberler bozulacak! Yer yerinden oynayacak! Osman Bey iki büyük devlete karşı

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 14 Aralık Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 108'inci bölümünde tüm ezberler bozulacak ve yer yerinden oynayacak. 'Kuruluş Osman'da İsmihan Sultan, Ertuğrul Gazi'den bu yana edinilmiş bütün kaleleri ve mülkleri Osman Bey'in elinden almak ister ancak Osman Bey'in tavrı nettir. Kanla alınan yalnızca kanla verilir. İsmihan Sultan; Olof, Kantakuzenos ve Turgut Bey'in ardından kurduğu şer ittifakına Bengi Hatun'u katarken Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmek için Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta geçirmek için harekete geçer.

Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 12:09
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Kuruluş Osman’da ezberler bozulacak! Yer yerinden oynayacak! Osman Bey iki büyük devlete karşı

İSMİHAN SULTAN OSMAN BEY'DEN TÜM KALELERİ VE MÜLKLERİ İSTİYOR

OSMAN BEY İKİ BÜYÜK DEVLETE KARŞI!

108.Bölüm:

OSMAN BEY'E KARŞI KURULAN ŞER CEPHESİ

Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için, koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gelmiştir. İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini görür. Osman Bey, kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacak?

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Kuruluş Osman’da ezberler bozulacak! Yer yerinden oynayacak! Osman Bey iki büyük devlete karşı

OSMAN BEY, İKİ DEVLETE KARŞI

Ortaya bir anlaşma masası kurulmuştur… Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırılmak istenmektedir… Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu edilmiş canla, şehit kanlarıyla yana elde edilmiş bütün kaleler ve mülkler istenmektedir. Bu isteklere karşı Osman Bey'in tavrı nettir: "Kanla alınan yalnızca kanla verilir!"

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Kuruluş Osman’da ezberler bozulacak! Yer yerinden oynayacak! Osman Bey iki büyük devlete karşı

İSMİHAN SULTAN, OSMAN BEY'DEN KALELERİ ALABİLECEK Mİ?

Herkes gibi, Olof da Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünmektedir. Olof, hamlesini yapmadan önce İsmihan Sultan'la görüşecektir… Olof, Osman Bey'i durdurabilecek midir? Osman Bey, içine çekildiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, kale ve hisarları İsmihan Sultan'a verecek midir?

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Kuruluş Osman’da ezberler bozulacak! Yer yerinden oynayacak! Osman Bey iki büyük devlete karşı

OSMAN BEY, SULTAN MESUT'U TAHTA GEÇİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇER

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmenin tek çaresinin, Konya'ya gidip, Sultan Mesut'u tahta geçirmek olduğunu bilmektedir. Bunun için Alpleriyle Konya yoluna çıkarlar… Ancak Osman Bey'in hesaba katmadığı bir nokta vardır… İsmihan Sultan, Konya'yı Moğol komutana bırakarak ayrılmıştır. Sultan Mesut'u kurtarmak için Konya'ya gelen Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?

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Kuruluş Osman’da ezberler bozulacak! Yer yerinden oynayacak! Osman Bey iki büyük devlete karşı

BENGİ HATUN İNTİKAM PEŞİNDE

İsmihan Sultan ve Bengi Hatun ittifakı kurmuşlardır. Bengi Hatun, kızı düğün toyundan kaçırılınca el aleme rezil olmuştur. Bunu yaşayan Bengi Hatun, Kayı Hatunları'ndan intikamını almadan durmayacaktır. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun, Yenişehir Konağı'nda nasıl ağırlanacaktırlar? Yavaş yavaş artan gerilimin sonu nereye varacaktır?