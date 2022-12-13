13 Aralık 2022, Salı
Kuruluş Osman’da ezberler bozulacak! Yer yerinden oynayacak! Osman Bey iki büyük devlete karşı
atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 14 Aralık Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 108'inci bölümünde tüm ezberler bozulacak ve yer yerinden oynayacak. 'Kuruluş Osman'da İsmihan Sultan, Ertuğrul Gazi'den bu yana edinilmiş bütün kaleleri ve mülkleri Osman Bey'in elinden almak ister ancak Osman Bey'in tavrı nettir. Kanla alınan yalnızca kanla verilir. İsmihan Sultan; Olof, Kantakuzenos ve Turgut Bey'in ardından kurduğu şer ittifakına Bengi Hatun'u katarken Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmek için Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta geçirmek için harekete geçer.
Giriş Tarihi: 13.12.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 12:09
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