Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Kuruluş Osman'ın 85'inci bölümüne Osman Bey'in ezeli düşmanları Geyhatu ve Vezir Alemşah'ı yakalayıp sorgulamak için Kayı Obasına götürmesi damga vurdu. Osman Bey, Konur Alp'ten gelen haber üzerine harekete geçer. Konur'un, Osman Bey'le ilişkisini öğrenen Vezir Alemşah, Konur üzerinden Osman Bey'e tuzak kurmuştur. Konur'dan gelen pusulayla az bir güçle Vezir Alemşah'ı bekleyen Osman karşısında, Vezir Alemşah'ın çevreye konuşlanmış askerlerini bulur. Vezir Alemşah'ın oyununa hazırlıklı olan Osman Bey, Turgut Bey'e hazırlattığı tuzağa Vezir Alemşah ve askerlerini çeker. Vezir Alemşah'ın askerleri ormanda açılan kuyulara düşerlerken Osman Bey'de, Vezir Alemşah'ı ele geçilir. Konur Alp, Osman Bey ve Alplerinin Vezir Alemşah tarafından yakalanıp Geyhatu'ya teslim edilmesi için gönderildiğini söyleyerek Moğol karargahına sızar. Osman Bey, kurduğu tuzakla Geyhatu'yu da ele geçirerek Vezir Alemşah'la birlikte sorgulamak üzere Kayı Obasına götürür.