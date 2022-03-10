Kuruluş Osman tüm reyting kategorilerinde açık ara zirvede

Hac'dan dönen Malhun Hatun'un babası Umur Bey ve mahiyetini Umur Bey'in yeğeni Selvi ile Kayı Obası için sinsi planlar kuran Barkın Bey, handa karşılar. Umur Bey için hazırlanan sofrada Barkın ile Umur Bey sohbet ederken Umur Bey'in Umur Bey'in "Sadakat, Osman Bey gibi beyler başta olunca olur Barkın! O vakit nizam da olur, devlet de olur! " sözleri üzerine Barkın harekete geçer "O düş benim düşümdür Umur! El uzatmayasın!" diyerek hançerini Umur Bey'in eline saplar. Barkın'ın Alpları, Umur Bey'in Alplarına saldırır. Umur Bey'in bütün Alpleri ölmesine rağmen yiğitçe çarpışır. Barkın "Korku yaşatır Umur! Korkan yaşamak için her şeyi yapar! Uçlara öyle bir korku salacağım ki… Hepsi gelip önümde diz çökecek! Tıpkı senin gibi!" diyerek Umur Bey'e ölümcül bir darbe vurur. Umur Bey "Yüreğinde iman olana korku işlemez Barkın! İmdi ben bir hain tarafından şehadete erişeceğim! Senin vaktin geldiğinde bir leş olacaksın!'' diyerek şehit olur.