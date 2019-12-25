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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in yıllar önceki fotoğrafları olay oldu
Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, yıllar önceki fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Magazin dünyasının peşinde olduğu Burak Özçivit, Kuruluş Osman ile ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in eski hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...
Giriş Tarihi: 25.12.2019 02:20 Güncelleme Tarihi: 25.12.2019 02:21
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