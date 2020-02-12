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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen babasını kaybetti! İşte Fahriye Evcen'in babası

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in babası vefat etti. Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in yaşamını yitirdiği haberi genç oyuncuları derinden etkiledi. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'nın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gelen haberi haberi sonrası yıkıldılar. Babası vefat eden Fahriye Evcen eşinin desteğiyle ayakta durmaya çalışıyor.

Giriş Tarihi: 12.02.2020 12:15 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020 12:17
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen babasını kaybetti! İşte Fahriye Evcen'in babası

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in babası vefat etti. Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in yaşamını yitirdiği haberi genç oyuncuları derinden etkiledi. ATV ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman'nın yıldızı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen gelen haberi haberi sonrası yıkıldılar. İşte ünlü isimlerin babaları.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen babasını kaybetti! İşte Fahriye Evcen'in babası

Fahriye Evcen'in annesi Hatime Hanım ve babası Ramazan Evcen

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen babasını kaybetti! İşte Fahriye Evcen'in babası

Burak Özçivit'in babası bülent Özçivit

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen babasını kaybetti! İşte Fahriye Evcen'in babası
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen babasını kaybetti! İşte Fahriye Evcen'in babası

PINAR ALTUĞ VE BABASI