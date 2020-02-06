Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o fotoğrafları dikkat çekti! Burak Özçivit...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, yıllar önceki fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Magazin dünyasının peşinde olduğu Burak Özçivit, Kuruluş Osman ile ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in eski hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...