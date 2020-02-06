06 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o fotoğrafları dikkat çekti! Burak Özçivit...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, yıllar önceki fotoğraflarıyla gündeme oturdu. Magazin dünyasının peşinde olduğu Burak Özçivit, Kuruluş Osman ile ATV ekranlarında rekor kırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in eski hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

Giriş Tarihi: 06.02.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 06.02.2020 09:21
  • 1
  • 63
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o fotoğrafları dikkat çekti! Burak Özçivit...

Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in eski fotoğrafları ortaya çıktı. Hayranlarının sosyal medyada dikkat çektiği fotoğrafları dikkat çekti. Magazin dünyasının yakından takip ettiği Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in özel hayatı mercek altına alındı.

  • 2
  • 63
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o fotoğrafları dikkat çekti! Burak Özçivit...

İşte Burak Özçivit ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...

  • 3
  • 63
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o fotoğrafları dikkat çekti! Burak Özçivit...

Burak Özçivit

  • 4
  • 63
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o fotoğrafları dikkat çekti! Burak Özçivit...
  • 5
  • 63
Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit o fotoğrafları dikkat çekti! Burak Özçivit...